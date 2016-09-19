На Украине стартует добровольно-обязательное декларирование доходов граждан

В ближайшее время всех граждан Украины обяжут подать нулевую декларацию и добровольно зафиксировать в ней все свое состояние, официальные и неофициальные доходы. Избежать этого украинцам не удастся, поскольку такое требование — ключевое в перечне задач, поставленных перед Киевом Евросоюзом.

Цель внедряемой системы — выявить скрытые доходы у населения, ведь за 25 лет независимости Украины ее граждане привыкли уходить от уплаты налогов в госказну самыми разными способами. Причем отличный пример в этом смысле показывал украинский бизнес. По самым скромным подсчетам экспертов, больше половины его доходов были да и есть «теневыми».

В основу системы электронного декларирования, с таким трудом запущенного на Украине, положены канадские и швейцарские аналоги. Вопрос в том, насколько приживутся они на Украине, ведь представители нынешней украинской власти, хоть и заявляют о своих европейских устремлениях, четверть века создавали механизм «ухода от налогов», а привычка, как известно, вторая натура.