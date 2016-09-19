Главный декоммунизатор Украины Вятрович публично обвинил президента Порошенко в потакании «тоталитаризму»

В интервью киевским журналистам руководитель так называемого «Института национальной памяти», неугомонный декоммунизатор Владимир Вятрович заявил, что на фабрику Roshen в Киеве, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, можно подавать в суд за пропаганду «тоталитарного режима» советской Украины.

По мнению Вятровича, недопустимо, когда на территории фабрики Roshen все еще стоит памятник основоположнику научного коммунизма — немецкому экономисту и теоретику Карлу Марксу. «Нет вообще никаких оправданий, почему он до сих пор не демонтирован. Никаких исключений на какие-то предприятия нет, памятник должен быть устранен из публичного пространства. Наибольшего наказания можно добиться, если это будет истолковано как пропаганда тоталитарного режима», — заявил Вятрович.

К слову, до сих пор не декоммунизирован, принадлежащий Порошенко киевский завод с совершенно крамольным, с точки зрения майданщиков, названием: «Ленинская кузня».