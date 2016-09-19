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В школах города Бердичева старшеклассников обязали приносить в школу картошку

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео
Картошка
Об этом в соцсети пишет жительница Бердичева (Житомирская область Украины). Женщина рассказывает, что ее ребенка, как и остальных старшеклассников, обязали в школу принести по пять клубней картофеля. «Кому еще в школах города Бердичева сказали принести в столовую по пять картошек? Дело не в пяти картошках, можно и два килограмма принести, - пишет женщина, - но я не могу понять, зачем. Старшеклассники не едят в столовой, а если и берут обеды, то за деньги. Почему я должна кормить чужого ребенка?». Мать старшеклассника делает вывод, что таким образом городская власть пытается экономить деньги, выделяемые из бюджета на питание школьников, а попросту – их воровать.

Кстати сказать, в прошлом учебном году в Бердичеве уже был один скандал, связанный со школьным питанием. Тогда о вопиющем факте в соцсети сообщил отец ребенка Дмитрий Колесниченко. Мужчина приехал забирать свою дочь из школьной «продленки». Девочка сказала отцу, что очень голодна. Когда Дмитрий начал выяснять, почему его ребенок не поел в школе, хотя это было предусмотрено, дочь рассказала, что в овсяном супе, которым их кормили, «плавали белые черви с черной головкой». Этот факт позже подтвердился.

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