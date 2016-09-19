Вояк ВСУ поят технической водой — химанализ подтвердил

О том, в каких негодных условиях содержатся солдаты ВСУ, в том числе контрактники, СМИ писали не раз. Вот еще один пример того, как военное командование Украины наживается на рядовых.

Тревогу подняла жена военнослужащего из города Мукачево, которая заявила, что солдат поят технической водой, как скот. На этот факт обратили внимание и киевские волонтеры.

Вода, которую (по полтора литра на человека) выдают военнослужащим 128-й бригады оказалась мерзкой на вкус, хотя внешне выглядела нормально и была расфасована в бутылки, где написано, что это вода из «реликтового источника».

«Реликтовую» воду в конце концов отдали для проведения химического анализа, а его результаты оказались шокирующими: жидкость в бутылках, которой поят украинских бойцов, вовсе не является питьевой водой, она практически не очищена, имеет множество вредных примесей, в частности, перенасыщена натрием, что плохо сказывается на работе почек и других органов человека. Проще говоря, на дешевой технической воде, выдаваемой за дорогую «реликтовую» кто-то из военных чиновников очень неплохо нажился.