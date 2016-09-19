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Ему страшно на Украине: как экс-премьер Яценюк шифруется от народа

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 23:24 Новость: тема тэги гео
Арсений Яценюк Range Rover

Украинские журналисты заинтересовались, как себя чувствует без кормила власти создатель и вдохновитель «великой украинской стены» на границе с Россией Арсений Яценюк после отставки с поста премьер-министра.

Выяснилось следующее: передвигается по Киеву и элитным окрестностям столицы пан Яценюк исключительно на бронированных автомобилях, при этом регулярно меняет на машинах номера государственной регистрации. Надо думать, для того, чтобы отследить его кортеж было сложнее.

В понедельник, 18 сентября, было замечено очередное изменение, сообщают журналисты издания «Страна. Ua»: на пуленепробиваемом седане Mercedes представительского класса и на внедорожнике сопровождения экс-премьера Яценюка появились новые таблички с новыми номерами.

В подобных мерах предосторожности прежде был замечен только глава МВД Арсен Аваков, который тоже страшится украинцев.

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