Ему страшно на Украине: как экс-премьер Яценюк шифруется от народа

Украинские журналисты заинтересовались, как себя чувствует без кормила власти создатель и вдохновитель «великой украинской стены» на границе с Россией Арсений Яценюк после отставки с поста премьер-министра.

Выяснилось следующее: передвигается по Киеву и элитным окрестностям столицы пан Яценюк исключительно на бронированных автомобилях, при этом регулярно меняет на машинах номера государственной регистрации. Надо думать, для того, чтобы отследить его кортеж было сложнее.

В понедельник, 18 сентября, было замечено очередное изменение, сообщают журналисты издания «Страна. Ua»: на пуленепробиваемом седане Mercedes представительского класса и на внедорожнике сопровождения экс-премьера Яценюка появились новые таблички с новыми номерами.

В подобных мерах предосторожности прежде был замечен только глава МВД Арсен Аваков, который тоже страшится украинцев.