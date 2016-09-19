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Главная Сводка событий Новороссии за 19 сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 19/09/2016 - 23:28

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня состоялась встреча главы ДНР Александра Захарченко с Александром Хугом, где обсуждались вопросы безопасности миссии на территории ДНР и обстрелы со стороны украинских силовиков. Предыдущая встреча Хуга и Захарченко состоялась в конце августа. На ней обсуждались меры по прекращению обстрелов в Донбассе. По его словам Захарченко был поднят вопрос обстрелов территории ДНР со стороны силовиков, а также предстоящая встреча в Минске.

Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили минометы к линии соприкосновения в Донбассе. В районе населенных пунктов Приморское и Красногоровка выявлено местонахождение огневых позиций минометов. Отмечено прибытие в Донбасс более 20-ти автомобилей с боеприпасами, двух автомобилей радиоэлектронной разведки.

Денис Пушилин cегодня обратился к международным организациям с просьбой не принимать на работу сотрудников украинских спецслужб. "Руководство СБУ, используя международные организации в качестве прикрытия, принимает меры к продвижению в указанные структуры действующих сотрудников спецслужбы. Он утверждает, что Юрий Супрун, которого ранее передали украинской стороне, работая сотрудником гуманитарной миссии ООН на Украине, занимался сбором разведывательной информации. "Такие недобросовестные сотрудники под именем международных организаций нарушают нормы международного права, что впоследствии сказывается и на репутации самой организации, и в принципе не соответствует заявленному мандату. Высказываем надежду и уверенность, что более тщательная работа в этом направлении поможет избежать таких инцидентов в будущем", — сказал Денис Пушилин.

Подготовка к предварительному голосованию в ДНР проходит без нарушений. Об этом сегодня заявил журналистам международный наблюдатель Миодраг Заркович. Предварительное общественное голосование в ЛНР и ДНР запланировано на 2 октября. Оно станет подготовкой к проведению местных выборов глав городов и районов в республиках. Подготовку к предварительному голосованию в ДНР также прокомментировал международный наблюдатель Андреас Зафирис. "Мы наблюдали за всеми процедурами праймериз, видели, что они прозрачны и открыты", — сказал Зафирис.

Андрей Марочко заявил, что разведка ЛНР обнаружила, что в районе населенного пункта Счастье канадские военные инструкторы проводят занятия с украинскими силовиками по ведению боя в условиях города.

За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела в ЛНР. Об этом сообщили РИА Новости в штабе оборонного ведомства республики. В Народной милиции уточнили, что подразделения ЛНР строго придерживаются объявленного перемирия и огонь не открывают. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее