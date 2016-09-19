Брифинг об открытии новой цирковой программы "Это - Цирк!"

Луганский государственный цирк впервые за 10 лет отремонтировал манежное покрытие и конюшни. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил директор учреждения культуры Дмитрий Касьян.

Он отметил, что активные восстановительные работы в цирке ведутся в связи с празднованием двух знаменательных дат – 45-летия Луганского цирка и 120-летия со дня зарождения на Луганщине циркового искусства.

"Мы полностью отремонтировали фасад административного здания, заканчивается ремонт фасада зрительской части. Естественно, идут закулисные внутренние восстановительные работы, полностью заменено остекление во всем здании Луганского цирка и зрительская часть, и административная часть и, естественно, в помещении для животных", - рассказал директор.

"За последние, наверное, лет 10 мы отремонтировали манежное покрытие и конюшню, в результате чего стало возможным принимать большие конные номера, которые мы сейчас и пригласили в Луганский цирк для начала, для открытия сезона, - подчеркнул Касьян