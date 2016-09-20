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Турецкий гамбит: помогаем исламистам, убиваем курдов

опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/09/2016 - 00:13
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Сегодня геополитический расклад на Ближнем Востоке в значительной степени будет определяться тем, кто возьмет небольшой сирийский город Аль-Баб. Этот город расположен на середине дороги между Алеппо и Манбиджем.
В этой точки сегодня сошлись интересы США и Турции с ее исламистской "пехотой" в формате Джабхат ан-Нусры*, ИГИЛ*, курдов Африна и Кобани, России и официальной Сирии.

* - организация, запрещенная на территории РФ

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Марат Мусин

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