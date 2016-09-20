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Главная Турецкий гамбит: помогаем исламистам, убиваем курдов опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/09/2016 - 00:13

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Сегодня геополитический расклад на Ближнем Востоке в значительной степени будет определяться тем, кто возьмет небольшой сирийский город Аль-Баб. Этот город расположен на середине дороги между Алеппо и Манбиджем.

В этой точки сегодня сошлись интересы США и Турции с ее исламистской "пехотой" в формате Джабхат ан-Нусры*, ИГИЛ*, курдов Африна и Кобани, России и официальной Сирии. * - организация, запрещенная на территории РФ :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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