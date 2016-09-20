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Главная Атака ИГИЛ* на ум-Хош опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/09/2016 - 03:05

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18 сентября военкоры Anna News Игорь Орженцов и Алишер Игамов вели съемку на линии соприкосновения боевиков ИГИЛ* и курдского ополчения. Боевики изредка вели беспокоящий огонь из минометов и стрелкового вооружения. И мирные люди, и курдские бойцы начали постепенно забывать недавнюю химическую атаку на поселок ум-Хош. Ничто не предвещало беды.

19 сентября боевики предприняли атаку на ум-Хош при поддержке танков. Наш коллега из агенства ANHA был в этот момент на передовой и смог это заснять. *- организация, запрещенная на территории РФ :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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