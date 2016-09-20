Атака ИГИЛ* на ум-Хош
опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/09/2016 - 03:05
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
18 сентября военкоры Anna News Игорь Орженцов и Алишер Игамов вели съемку на линии соприкосновения боевиков ИГИЛ* и курдского ополчения. Боевики изредка вели беспокоящий огонь из минометов и стрелкового вооружения. И мирные люди, и курдские бойцы начали постепенно забывать недавнюю химическую атаку на поселок ум-Хош. Ничто не предвещало беды.
19 сентября боевики предприняли атаку на ум-Хош при поддержке танков. Наш коллега из агенства ANHA был в этот момент на передовой и смог это заснять.
*- организация, запрещенная на территории РФ
:: Марат Мусин ::
Автор (или псевдоним)
Марат Мусин
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