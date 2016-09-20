Сводка событий в Сирии за 18-19 сентября 2016 года

Сирийское военное командование объявило о прекращении соблюдения перемирия, объяснив это тем, что террористические группировки не соблюдают ни одно из условий режима прекращения огня.

«Мы готовы продлить режим прекращения боевых действий, одновременно укрепляя его и расширяя поставки помощи. Мы будем продолжать консультации с нашими российскими коллегами, по-прежнему призываем их использовать свое влияние на Асада для этих целей», - передает РИА «Новости» заявление официального представителя госдепа Джона Кирби. «Мы видели комментарии, относящиеся к сирийским военным, но наше соглашение с Россией, которая отвечает за соблюдение сирийским режимом, поэтому мы ожидаем от России разъяснения своей позиции», - отмечается в документе.

В госдепе отметили, что заключенное с Россией соглашение ясно обозначает условия нормализации и совместной работы по урегулированию конфликта в Сирии. «Должен быть расширенный и стабильный доступ гуманитарной помощи и семь дней соблюдения режима прекращения боевых действий прежде, чем мы могли бы предпринять дальнейшие шаги в рамках соглашения, такие как создание совместного центра по реализации», - сказал Кирби.

Соединенные Штаты Америки и контролируемая ими оппозиция в Сирии не выполнили ни одного из условий перемирия, заявил начальник ГОУ Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. "Мы наблюдаем сейчас не разъединение, а слияние отрядов умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" и подготовку их к совместным наступательным действиям в Сирии", - указал генерал. "С начала перемирия в Сирии погибли 63, ранены 252 мирных жителя, потери военных сирийской армии составили 153 человека. Только за прошедшие сутки количество обстрелов со стороны бандформирований составило 53", - рассказал генерал Рудской.

Соединенные Штаты не имеют действенных рычагов влияния на умеренную оппозицию и незнакомы с реальной обстановкой в Сирии, продолжил начальник Главного оперативного управления Генштаба. "Свидетельство тому - нанесенный позавчера авиацией международной коалиции бомбо-штурмовой удар по позициям сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор", - указал Сергей Рудской.

Также в Генштабе опровергли обвинения госсекретаря США Джона Керри в адрес российских ВКС и ВВС Сирии об авиаударах за последнюю неделю по согласованным районам, назвав их беспочвенными. "Считаю необходимым ответить на беспочвенные обвинения о "неизбирательных бомбежках" сирийской авиации. Никаких ударов ни российская, ни сирийская авиация по согласованным в рамках женевских договоренностей районам за последнюю неделю не наносили. Ни одного факта об этом представлено не было", - пояснил генерал Рудской.

Учитывая, что условия режима прекращения огня в Сирии боевиками не выполняются, соблюдение его только армией Сирии, по словам представителя российского Генштаба, является бессмысленным.

О том, что США до сих пор не сделали шагов по разделению "Джебхат ан-Нусры" и оппозиции сегодня также заявил спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин. "Отмечу, что в совместном заявлении России и США о прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года говорится: наши страны "будут работать вместе, чтобы в установленном порядке определить границы территории, удерживаемой ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусрой" и другими организациями, признанными СБ ООН в качестве террористических". К сожалению, американские коллеги до настоящего времени реальных шагов в этом направлении не сделали", - сказал полковник Зорин.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что не верит в версию об ошибочном ударе авиации возглавляемой США коалиции по сирийским военным в Дейр-эз-Зоре. По его словам, "осуществление авиаударов, причем достаточно успешных, против борцов с ИГ, в результате чего погибло 60 человек и 100 человек были ранены, заставляет задуматься".

"Было бы странным полагать, что это был просто инцидент. Выбранное время и другие аспекты ситуации свидетельствуют о том, что это могла быть осознанная провокация. Будем следить за тем, какие дальнейшие шаги предпримет Вашингтон", — сказал Чуркин журналистам по завершении чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

По словам постпреда, этот обстрел также ставит под вопрос договоренности между Россией и США по Сирии.

В МИД России сожалеют в связи с неконструктивной и невнятной позицией США на экстренно созванном заседании СБ ООН. «В этой связи вызывает сожаление неконструктивная и невнятная позиция США на экстренно созванном по инициативе России заседании СБ ООН. Американские представители не только оказались не в состоянии дать адекватного объяснения произошедшему, но и пытались, по их обыкновению, перевернуть все с ног на голову», — заявили в МИДе.

Министерство иностранных дел Росси выразило надежду на то, что авиаудары США по сирийским войскам были нанесены не по прямому указанию из Вашингтона. «Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГ»,— заявили в российском дипведомстве.

Россия призвала США провести расследование произошедшего. «В Москве глубоко обеспокоены произошедшим. Призываем американских партнеров провести, как они об этом и заявляют, самое тщательное расследование и предпринять меры, чтобы надежно исключить подобные инциденты впредь»,— отметили в дипведомстве.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин огласил некоторые выдержки из договоренностей, достигнутых главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.

«По причинам, которые мы не можем целиком понять, США не согласились поделиться с вами или даже с членами Совета Безопасности текстами этих документов. Но я зачитаю выдержки из двух этих документов, чтобы вы просто понимали, в чем дело», — сказал Чуркин, покинув экстренную встречу СБ ООН, созванную Россией, после ударов коалиции, возглавляемой США, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор. «Разграничение территорий, контролируемых ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусрой» и умеренными вооруженными оппозиционными силами, остается ключевым приоритетом, так же как размежевание умеренных оппозиционных формирований и «Нусры», — зачитал Чуркин.

При этом он добавил, что не считает, что на договоренностях двух государств можно поставить крест. «Я надеюсь, что они найдут способ убедить нас и всех остальных, что серьезно настроены на политическое урегулирование конфликта в Сирии, серьезно настроены на борьбу с террористами», — заключил постпред.

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Россия не выполняет договоренности по Сирии. Как считает госпожа Пауэр, Москве нужно добиться от Дамаска прекращения бомбардировок так называемой умеренной оппозиции. «Россия не выполняет свою часть сделки, на которую мы потратили месяцы переговоров, обсуждая мельчайшие технические детали»,— заявила Пауэр.

Она рассказала, что Вашингтон уже расследуют инцидент с нанесением авиаударов по позициям сирийской армии. «Если мы действительно нанесли удар по сирийским военнослужащим, то это было непреднамеренно, и мы, конечно, сожалеем о гибели людей»,— пояснила дипломат. При этом она не одобрила факт того, что Россия инициировала созыв экстренной встречи СБ ООН из-за произошедшего. «Это попытка переключить внимание с того, что происходит в Сирии. Когда вам не по нраву факты, вы пытаетесь обратить внимание на что-то еще», — заявила Саманта Пауэр.

Вашингтон выражает сожаление в связи с жертвами в результате авиаудара международной коалиции по сирийским войскам, заявил представитель администрации президента США.

Боевики в Сирии используют режим перемирия, чтобы подготовиться к масштабным боевым действиям в районе Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, говорится в пресс-релизе военного ведомства. «Пользуясь режимом прекращения боевых действий и тем, что правительственные войска не отвечают на обстрелы, в районах, контролируемых боевиками, как в темное, так и в светлое время суток идет активное перемещение живой силы и техники», — отметил Конашенков. По его словам, выявлено передвижение боевиков и сосредоточение бронетехники и автомобилей на ряде направлений как внутри восточной части Алеппо, так и в пригородах. «Подобные факты подтверждают наши опасения о проведении террористами перегруппировки и подготовке к масштабным боевым действиям», — отметил он.

Чтобы избежать ошибок при авиаударах в Сирии, необходимо создать российско-американский координационный центр. С таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри. Керри признал "ошибку", однако отметил, что такого рода вещи случаются во время военных конфликтов. По мнению госсекретаря США российско-американский центр позволил бы предотвратить тот ужас, который произошел 17 сентября. При этом Керри призвал Россию повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы тот остановил авиаудары по силам умеренной оппозиции и обеспечил доставку гуманитарной помощи в осажденные правительственными войсками районы страны.

В Дамаске не верят, что атака международной коалиции по сирийским правительственным войскам была случайностью. Террористы начали наступление сразу после атаки ВВС по позициям сирийской армии, обратила внимание советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан. Сначала Вашингтон нанес авиаудары по военнослужащим, затем боевики перешли в наступление, а после того как высоты были заняты террористами, Вашингтон прекратил воздушные атаки, заявила Шаабан в интервью телеканалу RT.

«Для любого, кто находился на поле боя, очевидно, что всё это было хорошо скоординировано между авиацией и террористами, — сказала советник Асада. — Почему, когда ИГ заняло позиции, на которых раньше находились правительственные силы, США перестали бомбить? Почему они не продолжили бомбить по ИГ? Они наносили удары только по сирийской армии. Было бы очень странно, если бы такая страна, как США, которая, предположительно, является самой мощной военной державой в мире, совершала такие «ошибки» — случайно убивала десятки людей», — считает она.

Министерство обороны Австралии заявило, что "австралийские ВВС участвовали в операции коалиционных войск около Дейр-эз-Зора совместно с интернациональными ВВС" и добавило: "Наша страна никогда бы не стала целиться в сирийские войска и поддерживать ИГ. Мы выражаем соболезнования семьям убитых и раненных сирийских солдат".

Британия признала участие в бомбардировке района Дейр-эз-Зора. "Мы можем подтвердить, что Соединенное Королевство принимало участие в недавних авиаударах коалиции в Сирии, к югу от Дейр-эз-Зора, в субботу и целиком и полностью сотрудничаем с расследованием коалиции, - заявил представитель британского оборонного ведомства. - Соединенное Королевство не поставило бы намеренно под удар подразделения армии Сирии. Дальнейшие комментарии на данном этапе нецелесообразны".

В нанесении авиаударов международной коалиции, возглавляемой США, по позициям сирийским военным в районе города Дейр-эз-Зор, принимали участие два датских истребителя F-16. Об этом говорится в официальном сообщении ВС королевства. Пресс-служба ведомства заверила, что после сообщения России о том, что атакована сирийская армия, удары были немедленно прекращены. Вооруженные силы Дании выразили готовность содействовать расследованию, инициированному международной коалицией по данному поводу. В ведомстве подчеркнули, что сожалеют из-за происшествия, если ошибочность атаки подтвердится.

12 гуманитарных работников погибли, в том числе глава Сирийского Красного Полумесяца - Омар Баркат (Фото 2), 18 получили ранения в результате атаки на конвой, доставлявший гуманитарную помощь в Алеппо.

Большая часть источников сообщает, что удары по конвою были нанесены авиацией, при этом было уничтожено более половины из примерно 30 грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь (Фото 1).

Также озвучена версия, что конвой пострадал в результате обстрела 15-ю ракетами при выгрузке гуманитарной помощи на склады.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 640. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 69.

За сутки зафиксировано 53 нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо (26), Дамаск (8), Хама (5), Деръа (2), Латакия (5) и Хомс (7). Сутками ранее – 50 нарушений.

По оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ВКС России и ВВС Сирии удары не наносили.

Онлайн-трансляция ситуации в сирийской провинции Алеппо на сайте Министерства обороны РФ прекращена. Причиной стал обстрел здания на территории академии им. Асада, где размещалась одна из веб-камер для мониторинга.

Американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в воскресенье приблизился к российской авиабазе «Хмеймим» и к пункту МТО России в порту «Тартус». Согласно предварительным данным, самолет выполнял разведывательную миссию. Это уже третий случай подлета американских самолетов к «Хмеймим».

Гуманитарная помощь Белоруссии доставлена в Сирию. Самолет МЧС с 45 тоннами на борту приземлился на авиабазе в Хмеймим.

Алеппо. Губернатор провинции Алеппо Хусейн Диаб призвал боевиков в восточных кварталах города воспользоваться указом об амнистии и сдастся властям вместе со своим оружием.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Официальный представитель Минобороны России сообщил об убийстве джихадистами 26 жителей Алеппо в квартале Шейх Хадер, в том числе девятерых подростков, просивших боевиков покинуть их квартал.

В провинции Алеппо из РСЗО минометов и противотанковых ракетных комплексов вооруженные формирования террористических группировок обстреляли н.п. Шейх-Али-Кобтани, фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, крепость Карьят-Халаб, кварталы Аз-Загра, Рамуси и Дахия-эль-Асад, цементный завод, торговый центр и дорогу «Кастелло», артиллерийское училище, школу Атавари, кожевенный завод, а также позиции правительственных войск в районах кварталов Эр-Рамуси и «1070» в городе Алеппо.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» на юго-западной окраине Алеппо с направления Хан-Туман начали масштабное наступление на позиции армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070. Атаке предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19.30 до 20.00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва боевиков к центру Алеппо.

ВВС САР возобновили бомбардировки позиций боевиков в восточных кварталах Алеппо, а также в районе н.п. Хан аль-Ассаль, Хан-Туман, Халса и Караси на юге провинции.

Турецкая армия вывела 30 американских спецназовцев из зоны столкновений с Свободной сирийской армией на севере провинции.

Около 60 боевиков Свободной сирийской армии погибли на севере провинции в ходе атаки позиций ИГиловцев в н.п. Jakkah и Талгар со стороны минного поля.

Боевики ССА выбили ИГиловцев из н.п. Qasajik, Qara Quz и Tal Shair.

Боевики ИГ вернули под свой контроль н.п. Tell Hajar.

В районе н.п. Kadrish боевики ИГ атаковали ВС Турции с использованием SVBIED, а также уничтожили ПТУРом Турецкий танк возле города Джакка на севере Алеппо.

В ходе боев между ССА и ИГ убит командир 13 дивизии ССА.

Идут тяжелые бои между YPG и ИГ восточнее города Efrin.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила девять тактических единиц, артиллерийскую батарею, 10 боевых позиций, еще одну боевую позицию повредила, уничтожила три фугаса, три автомобиля и командный пункт ИГ.

Латакия. В н.п. Зама доставлен гуманитарный груз, общим весом 2,5 тонны.

В детском доме города Латакия проведена совместная российско-белорусская гуманитарная акция, в ходе которой состоялась раздача мирным жителям одеял и продуктов питания, сухого и сгущенного молока, а также молочной смеси, общей массой около 2,7 тонн.

Террористы из минометов обстреляли н.п. Раша, Кинсибба, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара, Шир-Адаба, крепость Тубал и позиции правительственных войск в районе отметки 1154.

Хама. В н.п. Кафат доставлен гуманитарный груз, общей массой около 5 тонн.

Из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов террористы обстреляли населенные пункты Маан и Мардес, позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районах гор Эль-Махрук, Джебель-Зайг-эль-Абдин и Телль-Баззам.

Два грузовика с дезертирами из «Джабхат ан-Нусры» и других бандформирований пытались бежать в ИГ, но угодили в засаду своих бывших товарищей. Всего в грузовиках ехало 56 боевиков, направлявшихся из провинции Идлиб на подконтрольные ИГ территории в Хаме.

Хомс. Обстрелам из минометов подверглись н.п. Теснин, Керад-Дасния, Хомс, Кафр-Эль-Абед, Мешерфа и Ард-Эль-Джабурин.

Вывоз боевиков из квартала Al Waer в Хомсе задерживается, из-за отсутствия представителей ООН, которые отказались сопровождать джихадистов из-за отсутствия гарантий безопасности.

Дамаск. В провинции Дамаск террористы обстреляли населенные пункты Джобар, Арбил, Дума, Мардж-Султан, Хараста, Кабун и Хауш-Харабу, кварталы Эль-Хамадани, Эль-Абасин, фермы в поселении Хан-Эш-Ших, позиции правительственных войск в районе квартала Эль-Хамадани и больницу Ибн-эль-Валид в городе Дамаск.

105-я бригада Республиканской гвардии Сирийской Арабской армии, продолжает наступление в районе ферм Al-Reyhan в Восточной Гуте. В Джобаре в результате точного ракетного удара уничтожено несколько десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры»

В городе Забадани военнослужащими САА обнаружен вырытый боевиками большой туннель с находившимся в нем вооружением и боеприпасами.

В горах Каламун между н.п. Bloudan и Sabna, с помощью СВУ уничтожено несколько боевиков.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Этба и Осман. Артиллерийским ударам джихадистов подверглись районы н.п. Дараа и Осман.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактический автомобиль ИГ.

Дейр-эз-Зор. Военнослужащие 137-й артиллерийской бригады 17-й танковой дивизии САА открыли огонь по БПЛА США.

Отряды Касема, подчиняющиеся генералу САА Хасану Тарафу, провели в спецоперацию в Дейр-эз-Зоре, против террористов ИГ в районе промзоны города (Ас-Синаа). Наступление подразделений специального назначения началось с подрыва трех бомб, заложенных в подземных коммуникациях под позициями джихадистов ИГ в Ас-Синаа, в результате чего были разрушены их оборонительные сооружения, а также оборудование и техника. Вслед за взрывом отряды Касема перешли в атаку, выбив исламистов после ожесточенных боев из участка, расположенного между промзоной Дейр-эз-Зора и островом Сакр.

У террористов была отбита полоса глубиной в 85 метров (Фото 3). Отряды джихадистов были вынуждены отступить за Евфрат.

Террористы ИГИЛ ворвались на окраины Дейр-эз-Зора через южный въезд "Панорама" и атакуют позиции сирийской армии, чтобы занять и укрепиться в зданиях факультета "Аль-Фурат". Также боевики ИГ атаковали высоты Сарда-1 и Сарда-2. Сирийская армия оставила высоту Сарда-1. Бой за высоту Сарда-2 продолжается.

Для отражения атаки с военного аэродрома в городе Камышлы были подняты самолёты сирийских ВВС. При нанесении ударов по боевикам ИГ один из истребителей МиГ-23 был сбит из зенитной установки. Погиб лётчик, полковник Али Хамзат.

Параллельно ИГ пытается атаковать с западного направления в районах Аяш и Бгелия.

Одновременно поступают разведданные с подконтрольного террористам восточного берега реки Евфрат — ИГ объявило полную мобилизацию. По улицам разъезжают пикапы с громкоговорителями и агитируют молодёжь присоединиться к начавшемуся наступлению. В агитационных призывах говорится о "божественном" происхождении авиаударов США по сирийской армии. После американских авиаударов начавшееся наступление террористы объявляют как уникальный шанс завладеть городом. Операцию окрестили "Амр Аллах" ("Приказ Бога").

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила три маршрута поставок, 7 маршрутов поставок повредила, уничтожила две нефтяные скважины, качалку нефти, две нефтяные автоцистерны и прицеп для перевозки нефти ИГ. У города Дейр-Эз-Зор - семь автоцистерн с нефтью и повредила восемь маршрутов поставок ИГ.

Ракка. Турецкая армия по данным СМИ, сосредоточила крупные силы вблизи сирийской границы у города Tal Abyad, в северной части провинции Ракка.

Авиация коалиции у города Ракка уничтожила два тактических транспортных средства, заминированный автомобиль и автоцистерну для перевозки нефти ИГ. У города Айн Иса - две тактические единицы, автомобиль, командный пункт и артиллерийскую батарею ИГ.