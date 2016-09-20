Ночью сирийская армия отразила нападение боевиков и перешла в наступление в направлении Хан-Туман

По сообщениям Интерфакс, накануне вечером боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м. Рано утром во вторник они решили развить наступление в направлении квартала Шейх-Максуд в Алеппо, взяв при этом под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около километра.Подразделения сирийской армии на юго-западной окраине сирийского города Алеппо в ночь на вторник отразили наступление боевиков в районе военных училищ и квартала 1070, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джабхат ан-Нусра", уничтожив четыре танка, три боевых машины пехоты, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков", - говорится в сообщении.