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Ночью сирийская армия отразила нападение боевиков и перешла в наступление в направлении Хан-Туман

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 09:26 Новость: тема тэги гео
alepo
По сообщениям Интерфакс, накануне вечером боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м. Рано утром во вторник они решили развить наступление в направлении квартала Шейх-Максуд в Алеппо, взяв при этом под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около километра.
Подразделения сирийской армии на юго-западной окраине сирийского города Алеппо в ночь на вторник отразили наступление боевиков в районе военных училищ и квартала 1070, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джабхат ан-Нусра", уничтожив четыре танка, три боевых машины пехоты, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков", - говорится в сообщении.

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