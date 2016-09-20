Пришла зрада, откуда не ждали

Киеву повсюду мерещатся вороги и зрада. Но есть место, откуда беду до сих по не ждали. Это – Вашингтонский обком, который поддерживал бандеровцев даже в самые трудные для них дни и постоянно одёргивал Европу при малейших поползновениях выступить против антироссийских санкций и какого-либо ущемления имиджа свидомых.

И вот как гром среди ясного неба прозвучали угрозы из США прекратить оказание помощи Украине как в энергетическом, так и в финансовом секторе до тех пор, пока Киев не урегулирует ситуацию с ПАО «Укртрансгаз». Суть конфликта в том, что министерство экономики, развития и торговли обновило устав НАК «Нафтогаз», взяв на себя функции по управлению его дочерним предприятием, уже упомянутым выше ПАО «Укртрансгаз».

Что это? Неужели санкции? Ой, лышенько, та цэ ж зрада прийшла видкиль не ждалы!

А всё дело в том, что американский пан решил прищемить хвоста оборзевшему холопу, который со свиным рылом лезет туда, куда ему не положено. Только Вашинтон вправе решать: кто что на Украине будет контролировать. А иначе и канчуков (плетей) можно по жирному гузну схлопотать.