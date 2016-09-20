Главная

Пришла зрада, откуда не ждали

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 10:05 Новость: тема тэги гео
zrada
Киеву повсюду мерещатся вороги и зрада. Но есть место, откуда беду до сих по не ждали. Это – Вашингтонский обком, который поддерживал бандеровцев даже в самые трудные для них дни и постоянно одёргивал Европу при малейших поползновениях выступить против антироссийских санкций и какого-либо ущемления имиджа свидомых.

И вот как гром среди ясного неба прозвучали угрозы из США прекратить оказание помощи Украине как в энергетическом, так и в финансовом секторе до тех пор, пока Киев не урегулирует ситуацию с ПАО «Укртрансгаз». Суть конфликта в том, что министерство экономики, развития и торговли обновило устав НАК «Нафтогаз», взяв на себя функции по управлению его дочерним предприятием, уже упомянутым выше ПАО «Укртрансгаз».

Что это? Неужели санкции? Ой, лышенько, та цэ ж зрада прийшла видкиль не ждалы!

А всё дело в том, что американский пан решил прищемить хвоста оборзевшему холопу, который со свиным рылом лезет туда, куда ему не положено. Только Вашинтон вправе решать: кто что на Украине будет контролировать. А иначе и канчуков (плетей) можно по жирному гузну схлопотать.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет