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Кто-то меньше будет кушать

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 10:08 Новость: тема тэги гео
kuhat
Министерство финансов Украины разработало проект изменений в налоговом кодексе страны. Эти изменения предусматривают увеличение акцизов на ряд весьма популярных товаров, в том числе на алкоголь и табачные изделия. В результате спиртные напитки подорожают на 20 процентов, а сигареты так и на все 30.

Кроме того, вырастут акцизы и на дизельное топливо. Если раньше их сумма колебалась в зависимости от наличия в дизтопливе серы, то теперь установлены по высшему пределу – 125.5 евро. Укрофинансисты объясняют эти шаги тем, что подобным способом Украина приближается к нормам законодательства ЕС ( всё-таки верят что их туда возьмут…).

Ну а кто в итоге пострадает? Есть такой старый, но актуальный анекдот: «В связи с очередным подорожанием водки, Вовочка спрашивает пьющего отца: Папа, ты теперь будешь меньше пить? А тот отвечает: нет, сынок, это ты будешь меньше кушать».

Так что укроевропеоиды лишний раз наказали тех, кто уж совсем ни при чём: детей пьющих и курящих родителей.


Василий Семёнов

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