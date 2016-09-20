Голубой террор в Нью-Йорке

Запад продолжает погружаться в пучину смуты и разврата. На улицах Лондона уже стали обычными светофоры, где вместо зелёных изображены голубые человечки соответствующие однополым парам – геев и лесбиянок. Не всем это нравится, но лондонцы помалкивают, опасаясь обвинений в гомофобии.

А вот заокеанские демократы уже доигрались в толерантность. В минувший понедельник в Нью-Йорке в 00.40 прозвучал уже второй за последнее время взрыв, ответственность за который взял на себя местный гей. Он опубликовал в социальных сетях свой «манифест», в котором заявил: «я не могу жить в мире, где общество смотрит свысока на гомосексуалистов и вообще на представителей ЛГБТ, и где в президенты баллотируется республиканский кандидат, являющийся ксенофобом и расистом-исламофобом».

Ну что ж, Запад получает по заслугам. Сначала он огрёб «зелёный» - исламистский террор, поддерживая фундаменталистов и радикалов. А нынче столкнулся с голубым террором со стороны обожаемых педерастов. Как говорится, нашли на свою задницу приключения.