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Чахоточная страна 404

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 10:18 Новость: тема тэги гео
hahotka
Люди всегда болели туберкулёзом и, случалось, от этого умирали. Однако при советской системе здравоохранения рамки распространения этого заболевания были строго ограничены, а смертность являлась минимальной. После же «декоммунизации» сферы здравоохранения ситуация с заболеваемостью туберкулёзом на Украине перевернулась с ног на голову.

Даже по официальным данным медицинской статистики активной формой туберкулёза на Украине ежегодно заболевает до 30 тысяч человек и четыре человека – ежечасно. При этом каждый восьмой больной туберкулёзом умирает. Вдумайтесь в эти жуткие цифры.

При этом в Европе, куда упорно ползёт Украина, обычная форма туберкулёза успешно лечится более в 70 процентах случаев. А возвратный туберкулёз – в 38 процентах. На Украине в 2015 году этот показатель составлял всего 23 процента, а в 2016-ом вообще рухнул ниже плинтуса.

Порошенко взять бы да направить транш из МВФ на медицину!

Тю, кому нужны эти чахоточные, свой карман себе дороже.


Василий Семёнов

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