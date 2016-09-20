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Точное количество беженцев с Украины не знает никто

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 10:50 Новость: тема тэги гео
begenzi
Цифры о количестве беженцев с Украины, как внутренне-перемещенных лиц, так и покинувших страну по данным разных источников существенно отличаются. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов выступил в ООН и рассказал о ситуации с украинскими беженцами в РФ. Россия приняла на своей территории уже около 1,1 миллиона украинцев, бежавших от конфликта в стране, заявил Гатилов в понедельник.

«В результате внутриполитического конфликта на Украине сотни тысяч людей были вынуждены, по сути, бежать за пределы своей страны. Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 миллиона украинцев», — сказал Гатилов.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко, выступая на проходящем в ООН заседании по проблеме беженцев и мигрантов, заявил, что «российская военная агрессия привела к тому, что около 1,8 миллиона украинцев были вынуждены искать новый дом в стране». Это, по его словам, «вывело Украину в десятку стран по количеству переселенных лиц».

Следует отметить, что ООН сообщает о 800 тысячах внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), а ГСЧС Украины приводит цифру в 1 млн человек. Такой разнобой в статистике говорит не о чем ином, как о масштабных коррупционных схемах по расхищению бюджета.

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