Гройсман решил отменить "закон Савченко"

Глава украинского правительства признал, наконец, что этот закон способствовал росту преступности и был принят из политических соображений. О своем решении он заявил в понедельник на телеканале ICTV.

В течение 2016 года по «закону Савченко» должны были выйти на свободу 34 тысячи заключенных. 9 тысяч успели выйти на свободу и по информации первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, на сегодняшний день каждый десятый из их числа был задержан, а половину из них снова арестовали.

«И вы посмотрите: изнасилования, убийства, ограбления. В большинстве своем эти люди освобождены по так называемому “закону Савченко”. И это люди, которых выпускают, и они начинают убивать, грабить, насиловать и так далее. Поэтому мы должны не забывать о борьбе с бандитизмом, мы должны не забывать о том, что криминалитет должен получить сейчас “по зубам”, и это мы должны сделать с вами совместно, в том числе и с украинским парламентом», — заявил глава правительства.

При этом он добавил, что Кабинет министров «в ближайшее время выйдет» с предложением об отмене или внесении изменений к этому закону.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что на сегодня в Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях. В Украине этот закон называют «законом Савченко», поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко. Она стала депутатом Рады по списку фракции «Батькивщина».

Савченко подсуетилась для своих подельников, многие из которых на тот момент занимали в камерах соответствующие их бурной деятельности места. Друзи-побратимы по оружию в Верховной Раде с радостью этот законопроект поддержали. Госпожа Тимошенко занималась собственным пиаром, спорить с новым "хероем" Украины Надеждой Савченко на тот момент было еще рано.

В результате получилось как всегда - создавать трудности, а потом с ними бороться, вполне в традиции украинского правительства.