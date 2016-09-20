Moody's всегда готово сделать тот рейтинг , который нужен

Получение очередного кредитного транша от Международного валютного фонда по программе EFF благоприятно для кредитного рейтинга Украины. Об этом сообщается в отчете агентства Moody's Investors. Оно и понятно, не агенству Moody's возвращать кредиты. Получается как в мудрой книге, за грехи своих родителей наказаны будут до четвертого колена.

"Возобновление программы EFF поддерживает доверие рынка к Украине. Мы также ожидаем, что это ослабит давление на гривну, что в конечном итоге позволит Нацбанку ослабить некоторые валютные ограничения", – отмечают в Moody's.

Moody's также указывает на сообщение МВФ о возможности получения Украиной еще одного кредитного транша к концу года, хотя точный график и перечень критериев для такой выплаты не уточнялись.

"Получение дополнительного транша также будет положительным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку укрепит ее шаткое положение в случае новых экономических или политических потрясений", – полагают в Moody's.

Агентство Fitch Ratings ранее выразило мнение, что очередной кредит МВФ не поможет нынешним властям Украины реформировать экономику.