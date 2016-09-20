Тарифы на оплату электроэнергии подняли, а платить-то нечем…

Власти Украины пожинают плоды повышения тарифов за оплату электроэнергии, утвержденные в угоду требованиям МВФ ради получения миллиардного транша. Населению эти тарифы, как и ожидалось, оказались «неподъёмными», и оно просто перестало платить.

По сообщению пресс-службы ПАО "Киевэнерго", задолженность потребителей столицы за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" с начала 2016 года возросла в 1,4 раза и по состоянию на 1 сентября составила 889,2 млн гривен.

Согласно сообщению, наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного бюджета.

Сообщается, что население Киева с начала 2016 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 25,3 млн гривен - до 223,6 млн гривен. Увеличение задолженности произошло во всех районах столицы.

А не погасить ли киевским властям эти задолженности из полученного транша?