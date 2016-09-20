Главная

Тарифы на оплату электроэнергии подняли, а платить-то нечем…

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 12:09 Новость: тема тэги гео
energo
Власти Украины пожинают плоды повышения тарифов за оплату электроэнергии, утвержденные в угоду требованиям МВФ ради получения миллиардного транша. Населению эти тарифы, как и ожидалось, оказались «неподъёмными», и оно просто перестало платить.

По сообщению пресс-службы ПАО "Киевэнерго", задолженность потребителей столицы за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" с начала 2016 года возросла в 1,4 раза и по состоянию на 1 сентября составила 889,2 млн гривен.

Согласно сообщению, наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного бюджета.

Сообщается, что население Киева с начала 2016 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 25,3 млн гривен - до 223,6 млн гривен. Увеличение задолженности произошло во всех районах столицы.

А не погасить ли киевским властям эти задолженности из полученного транша?

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет