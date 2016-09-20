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Беспилотники ВСУ шпионили над Донецком и Макеевкой

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 12:29 Новость: тема тэги гео
BPLA
С утра 19 сентября со стороны позиций ВСУ над разными участками фронта вновь показались беспилотные летательные аппараты. Беспилотники противника, выполняли, судя по особенностям взятых ими курсов, разведывательные полеты.

Всего в небе были замечены четыре «дрона-шпиона». В воздухе они находились с 7 часов до 8 часов 15 минут утра. Один БПЛА украинской армии пролетел над селом Александровка Марьинского района ДНР, после чего углубился в воздушное пространство над Петровским районом Донецка.

Сразу два беспилотника улетели с позиций ВСУ под Авдеевкой в сторону Макеевки. Но один из них, сделав круг над Красногвардейским районом второго по величине города ДНР, повернул обратно, а другой долетел до микрорайона Зеленый, расположенного в Горняцком районе Макеевки, и только потом развернулся на 180 градусов.

Еще один «дрон», запущенный также со стороны Авдеевки, покружил над одним из северных пригородов Донецка - поселком Спартак.

Подразделения армии ДНР, выполняя, взятые в одностороннем порядке обязательства о соблюдении «режима тишины», огонь по воздушным шпионам не открывали.

Беспилотники ВСУ вели видеосъемку земной поверхности и определяли цели для следующих обстрелов.


Военкор Самур

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