Для праймериз в ЛНР используют самый честный вид голосования

Порядка 25 наблюдателей планируют мониторить проведение предварительного общественного голосования (праймериз) для выборов кандидатов в органы местного самоуправления Республики, которое состоится 2 октября. Об этом сегодня на круглом столе с участием кандидатов в депутаты местных советов и на должности глав городов сообщил председатель организационного комитета по проведению предварительного общественного голосования, председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

"Сейчас уже можно сказать о том, что Луганская Народная Республика будет встречать порядка 25 наблюдателей из разных стран. Завтра мы ждем делегацию из Греции и Сербии", - уточнил Акимов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы показать всем нашим иностранным наблюдателям, как проходят наши праймериз. И, я думаю, те выводы, которые сделают наши коллеги, они, конечно же, будут очевидными, потому что праймериз проходят в лучших традициях демократии и соответствуют нормам международного права", - подчеркнул председатель оргкомитета.

Он также выразил благодарность международным наблюдателям из Израиля, Грузии и Индии, которые приняли участие в круглом столе.