Брифинг первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР

Аграрии Республики завершили уборочную кампанию 2016 года, жители ЛНР обеспечены хлебом до нового урожая 2017 года. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Корниенко.

"На сегодняшний день закончена уборочная компания урожая зерновых и зерно-бобовых культур. Благодарим всех аграриев Республики, участвующих в уборке", - отметил он.

"Валовый сбор зерновых культур по Республике составил более 250 тысяч тонн. Данный объем обеспечит потребности жителей в хлебе до нового урожая 2017 года", - подчеркнул первый замминистра.

Он также отметил, что урожай нынешнего года в два раза превысил прошлогодний.