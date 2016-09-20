Киев уверен, что согреется без угля Донбасса

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что для выработки электроэнергии и тепла страна способна обойтись без поставок угля из ДНР и ЛНР. По словам министра, были проведены совещания с украинскими портами, в ходе которых стало известно, что Украина может ввозить 700-720 тыс. тонн угля в месяц, чего достаточно для того, чтобы обойтись без поставок из других источников.

Игорь Насалик вспомнил, что еще три месяца назад сказал, что Украина никак не обойдется без угля Донбасса, но судя по тем достижениям, что Украина сделала за эти три месяца, теперь Насалик с уверенностью может сказать, что если Украину будут шантажировать и не отправлять уголь из зоны АТО, то страна сможет с этим справиться.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что Украина должна нарастить собственную добычу природного газа и добиться полной энергетической независимости уже через 5 лет.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что на сегодняшний день Украина не может получать уголь из зоны проведения антитеррористической операции.

Время покажет, оправдаются ли намерения и желания украинских властей, или политики поймут, что подобные оптимистические заявления были поспешными.