Юрий Луценко жаждет крови Януковича

Генпрокуратура Украины планирует возбудить против бывшего президента страны Виктора Януковича новое уголовное дело, о чем сообщил сегодня на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Бороться с бандитскими группировками в собственном окружении небезопасно, поэтому всю свою бурную фантазию и энергию генпрокурор решил сосредоточить на экс-президенте Викторе Януковиче. Юрий Луценко намерен пришить Януковичу ни больше ни меньше, как создание преступной группировки "Я хочу отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "создание преступной группировки для хищения государственных средств", - пояснил он.

Для инженера электронной техники, который в силу революционной целесообразности назначен генпрокурором Украины, миссия вполне выполнима. Главное появилась возможность отомстить обидчику. При президенте Викторе Ющенко с февраля 2005 года по декабрь 2006 года в силу все той же революционной целесообразности оранжевой революции «талантливый юрист» занимал должность министра внутренних дел Украины. Более того, Юлия Тимошенко будучи премьер-министром Украины, с декабря 2007 опять усадила этого одиозного политика в кресло министра внутренних дел, которое он занимал по январь 2010 года.

После того как президентом Украины стал Виктор Янукович, 26 декабря 2010 года Луценко был арестован Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Судом был признан виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В апреле 2013 года был освобождён из мест заключения по указу Януковича о помиловании.