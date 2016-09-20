«В МРЭО отдала 300 долларов за права, то я еще их и возить буду?!», — хамка с Западной Украины скандалит с полицейскими

Настоящий блокбастер в Любомле Волынской области сняли во время остановки полицейскими нарушители правил дорожного движения. Женщина, которая, по ее словам, купила водительские права и поэтому не собирается их возить с собой, грозит полиции «крышей». К тому же обещает «выписать порки» матерям правоохранителей.

Женщина, которая нарушила правила Дородного движения, отказывается показать полицейскому водительское удостоверение. Более того, она нецензурно обращается к патрульным и утверждает, что не собирается возить с собой купленные документы.

«В МРЭО отдала 300 долларов за права, то я еще их и возить буду?!« — кричит она даже не задумываясь об озвучке своих действий, которые можно квалифицировать как коррупцию.

К тому же правонарушительница называет ряд имен чиновников, которые должны «порешать» ей все проблемы.

На помощь женщине прибыл не менее агрессивный человек. В результате вместо предупреждения или одного админпротокола — вынесено три постановления об административных правонарушениях.