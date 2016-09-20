Львовская область за Януковича

Интрига в том, что обнародовала этот факт в Верховной Раде Юлия Тимошенко, один и яростных противников Виктора Януковича. Как сообщает украинское издание News Daily, жители Львовской области требуют вернуть к власти экс-президента Украины Виктора Януковича, который, по их мнению, работал для людей, а политику нынешних властей местные жители называют "системным геноцидом"

На заседании согласительного совета в Верховной Раде Тимошенко рассказала коллегам о своей недавней поездке во Львов, где принимала участие в местном книжном форуме и общалась с жителями на улице.

"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда, - заявила Тимошенко. - Я впервые услышала требование о том, что, если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "владу злочинну" (власть преступную), которая как раз делала для людей лучше".

При этом, подчеркнула лидер "Батькивщины", местные жители называют политику нынешних властей Украины "системным геноцидом".

Президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года в результате силовых действий оппозиционных ему сил, организовавших в Киеве массовые акции, известные как "евромайдан" и вылившиеся в вооруженные столкновения.

Юлия Тимошенко, получившая свободу в результате этого военного переворота, очень надеялась опять встать у руля.