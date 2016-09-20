За такой бюджет — расстрелять надо! Украинские депутаты оценивают финансовый план правительства на 2017 год

Перед депутатами Верховной Рады поставлена задача — одобрить проект госбюджета Украины на 2017 год, однако парламентарии, мягко говоря, не в восторге от предложенного финансового плана правительства. Об этом сообщают украинские журналисты, которые пообщались с депутатами из разных фракций.

Основные претензии к проекту бюджета 2017: он нечестный, несбалансированный, это бюджет проедания, а не развития (Александра Кужель, партия «Батькивщина»).

«Люди уже просто ненавидят власть и боятся каждого ее шага, так как жизнь становиться все хуже. Бюджет-2017 — это бюджет геноцида. Минимальная зарплата 60 долларов, предусмотренная в бюджете на следующий год, самая низкая в Европе», - депутат Александр Вилкул («Оппозиционный блок»).

Радикальную кару за бездарный бюджет Кабмину Украины во главе с премьером Гройсманом предложил глава Радикальной партии Олег Ляшко: расстрелять.

«Когда сегодня правительство хвастается, что девять миллионов украинских семей получают субсидии, а премьер-министр Гройсман ставит себе это в заслугу, за это расстреливать надо, потому что это значит, что 2/3 хозяйств — нищие, которые не могут свести концы с концами, их зарплата не дает возможности даже заплатить за коммуналку. Но не духом единым и не одной коммуналкой живет человек. Кроме того, он имеет естественные потребности: есть, детей в школу собирать, хотя бы раз в год в кино сходить, в отпуск съездить. А у нас сегодня правительство превратило всех людей в нищих», — заявил Ляшко.

Главный недостаток проекта бюджета на 2017 год тот, что Украина планирует набрать долгов еще на три миллиарда долларов. Официальный Киев хочет погасить часть долгов на сумму более 240 миллиардов гривен (примерно 9,2 миллиарда долларов), из которых более 72 миллиардов гривен (примерно 2,8 миллиарда долларов) пойдет на уплату внешнего долга страны. Таким образом, заимствования государства Украины в 2017 году составят 40,6% от общего объема поступлений, а внутренние — 59,4%. И где же тут обещанное развитие страны?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал, что украинский бюджет-2017 построен без учета реальной экономической ситуации в стране, а по принципу «нам так хочется».