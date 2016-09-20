Гауляйтер оккупированной ВСУ части Донбасса Жебривский хвастается повальной украинизацией школ

Как заявил глава так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, полностью на украинский язык обучения перешили уже 325 школ почти 60% от общего количества общеобразовательных учреждений региона.

И это только начало. «К концу этого учебного года в Донецкой области мы создадим и современно оснастим 21 школу с государственным языком обучения. Потому что сегодня для нас язык — это не только феномен культуры, это еще и фактор безопасности», - пишет на своей странице в Фейсбук Павел Жебривский.

Мнение родителей, а тем более, детей украинской властью в расчет не берется, даже если они против насильственной украинизации. Напомним: перед началом учебного года, узнав, что местные школы переводят на украинский язык обучения, пытались протестовать родители детей оккупированных городов Марьинка и Краматорск, они даже указывали на то, что власть нарушает Конституцию Украину. Ответ был таков: принятое решение о переводе школ на украинский язык обучения меняться не будет.