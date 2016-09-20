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Верховная Рада заявила о нелегитимности выборов в Государственную Думу России

опубликовано alex1943 в Втр, 20/09/2016 - 16:27 Новость: тема тэги гео
rada
За проект постановления, поданный депутатами фракции партии Арсения Яценюка «Народный фронт», проголосовали 264 депутата из 325 присутствовавших в зале.

В парламенте Украины считают: «Учитывая незаконное проведение выборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, проведение выборов в Госдуму седьмого созыва является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН… и других международно-правовых актов».

Украинские парламентарии уже обратились к Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, требуя не просто осудить прошедшие 18 сентября выборы в Госдуму РФ, но и присоединиться к украинской позиции о нелегитимности этого органа.

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби уже заявил, что США не будут признавать результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории Крыма. Такова же позиция Евросоюза, Парламентской Ассамблеи Европы (ПАСЕ). Свой голос подала и Грузия, заявив протест против проведения выборов в Госдуму на территории Южной Осетии и Абхазии.

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