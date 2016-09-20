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На Буковине набрали треть контрактников от плана

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 16:53 Новость: тема тэги гео
Контрактники ВСУ

В Черновицкой области по состоянию на 19 сентября набрали 35,5% контрактников от запланированного на третий квартал 2016 количества.

Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Владимир Шведюк.

«Мы немного не укладываемся в процент по выполнению запланированного количества контрактников, — отметил Шведюк. — „Железных“ цифр не существует, потому что контракт — это дело добровольное. Но есть цифры, на которые мы должны ориентироваться. Наш план — это чуть больше 400 человек на третий квартал (до 1 октября). По состоянию на 19 сентября мы заключили 160 контрактов (35,5%). На это есть разные причины. В частности, из разговоров со многими ребятами, — это полевые работы. Многие говорят — соберем картофель, яблоки в садах и подпишем контракт. Те, кто очень хотел пойти на военную службу, с начала года уже это сделали, не колеблясь».

Если в соседних областях военнослужащим, пожелавшим вступить в контракт, выплачивается бонусная пособие, то на Буковине такое есть только в одном районе, отметил В. Шведюк: «У нас только в Сторожинецком районе принято, что при заключении контракта военнослужащим — ему выплачиваются райгосадминистрацией 5 тыс грн одноразовой помощи как бонус. К примеру, в Тернопольской области во всех районах выплачиваются 15 тыс грн тем, кто идет на контракт, а в самом Тернополе — 10 тыс грн. А у нас только один Сторожинецкий район делает эти выплаты».

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