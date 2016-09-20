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Что будут делать украинские студенты, если не будет стипендии?

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 17:53 Новость: тема тэги гео

Совсем недавно в Верховной Раде начали дискуссии о стипендиальной реформе, идея которой заключается в том, что стипендию будут получать только студенты льготных категорий и отличники.

Значительная часть студентов Украины живут только за счет стипендии и со страхом ждут принятия решения в Верховной Раде. Некоторые все же поддерживает эту реформу, поскольку она может увеличить стипендию, тогда как другие студенты не верят в то, что средний балл 5.0 вообще возможен.

Ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что стипендии хотят поделить на «социальные» и «академические», то есть оставить только льготникам и тем, которые имеют средний балл 5.0.

Значительная часть опрошенных считает, отмена стипендии приведет к снижению уровня успеваемости. Мол, будет все равно, какая оценка 3 или 4.

Кроме этого, студенты станут пропускать занятия. Иногородние студенты, которым будет стыдно брать деньги у родителей, искать работу и вообще перестанут ходить на пары.

Также прозвучала мысль, что в случае отмены стипендии все студенты будут стоять на Банковой у администрации Порошенко, выражая протесты.

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