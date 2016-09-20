В прошлое воскресенье Александровку обстреляли два раза

На участке фронта, проходящем к востоку от города Марьинка и к югу от села Александровка Марьинского района ДНР, в последние двое суток прошлой недели, было, в основном, тихо. Лишь иногда раздавались очереди из автоматов и пулеметов.

Но, все же, в воскресенье, 18 сентября, украинские военные два раза обстреляли окрестности села Александровка из минометов калибра 120 миллиметров. Сначала минометные залпы раздались в 19 часов 10 минут, а затем, в 21 час 45 минут. Все мины разорвались на западной окраине села, не зацепив людей причинив особого вреда сельским постройкам.

Обстрелы Александровки украинские военные вели с позиций, расположенных под Марьинкой.

В понедельник, 19 сентября, вокруг села Александровка сохранялось спокойствие, прерываемое, Так же, как и в предыдущие дни, стрельбой из стрелкового оружия.

Во вторник, 20 сентября, из-за затяжного дождя, стрельбы на участке фронта, проходящем под Александровкой, почти не было слышно. Но местные жители предполагают, что, как только погода улучшится, украинская сторона вернется к привычным занятиям. Тем более, что утром 19 сентября, над Александровкой и Петровским районом Донецка летал беспилотник украинской армии, проводивший разведку местности с воздуха.