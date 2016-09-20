Вместо российских телеканалов Украина будет смотреть южнокорейские

Об этом во вторник, 20 сентября, на медиафоруме Kiev Media Week заявил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко.

«За последние два года мы заблокировали работу 77 российских спутниковых телеканалов. Вместо этого появилось 34 новых спутниковых украинских телеканала. Этого нам не хватает, поэтому мы хотим, чтобы появились корейские», — заявил он.

По словам главы Нацсовета, Южная Корея — признаный лидер по производству телевизионной продукции как развлекательной, так и информационной. Артеменко уверен: если корейских телеканалов в украинском эфире станет больше, и они заменят российские, граждане Украины примут эти перемены с благодарностью к власти.

Напомним: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию более двух лет постепенно запрещает один за другим российские телеканалы, в том числе детские и чисто развлекательные. В последнее время под запретом оказались телеканалы «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей (ТБН)» и «Интересное ТВ». Официальная формулировка: эти российские телеканалы не отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.