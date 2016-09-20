Главная

Вместо российских телеканалов Украина будет смотреть южнокорейские

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 20:03 Новость: тема тэги гео
Корейское тв

Об этом во вторник, 20 сентября, на медиафоруме Kiev Media Week заявил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко.

«За последние два года мы заблокировали работу 77 российских спутниковых телеканалов. Вместо этого появилось 34 новых спутниковых украинских телеканала. Этого нам не хватает, поэтому мы хотим, чтобы появились корейские», — заявил он.

По словам главы Нацсовета, Южная Корея — признаный лидер по производству телевизионной продукции как развлекательной, так и информационной. Артеменко уверен: если корейских телеканалов в украинском эфире станет больше, и они заменят российские, граждане Украины примут эти перемены с благодарностью к власти.

Напомним: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию более двух лет постепенно запрещает один за другим российские телеканалы, в том числе детские и чисто развлекательные. В последнее время под запретом оказались телеканалы «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей (ТБН)» и «Интересное ТВ». Официальная формулировка: эти российские телеканалы не отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!