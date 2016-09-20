Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

ВСУ разместили в районе Станицы Луганской турецких наемников. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Мы продолжаем получать информацию о наличии иностранных наемников в зоне так называемой "АТО". Так, в районе железнодорожного моста в населенном пункте Станица Луганская на позициях противника отмечено наличие флага турецкой террористической организации ваххабитов, предположительно из состава турецких наемников "Серые волки", которые дислоцируются в Станице Луганской", - отметил он.

Также майор рассказал, что "в подразделениях 54-й бригады ВСУ отмечается снижение морально-психологического состояния военнослужащих".

"Так, в связи с низким контролем со стороны командиров подразделений участились факты группового употребления спиртных напитков военнослужащими, что не может не сказаться на уровне подготовки подразделений и выполнении ими задач", - уточнил представитель оборонного ведомства Республики.