Сводка Министерства обороны ДНР 20 Сентября 2016 года

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 53 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается относительно спокойной. За прошедшие сутки украинские силовики 53 раза нарушили режим прекращения огня. По Ясиноватой было выпущено десять мин калибра 82 мм. Кроме того, огонь противником открывался из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал он.

По информации командования, ВСУ также обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и ее поселки Зайцево и Железная Балка.

Басурин также сообщил, что разведка ДНР выявила вблизи линии фронта к западу от Донецка местонахождения 122-мм САУ «Гвоздика»украинских силовиков.

«Наша разведка продолжает выявлять факты подготовки украинских силовиков к провокациям. Так, в районе населенного пункта Красногоровка (к западу от Донецка, 3 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение позиций двух 122-мм САУ «Гвоздика»», — отметил он.

Замкомандующего добавил, что все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и месте положения запрещенных вооружений ВСУ были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК.