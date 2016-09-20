Премьер-министр и силовые органы Украины хотят отменить «закон Савчаенко», Верховная Рада Украины против

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что предложит Верховной Раде отменить действие или внести изменения в так называемый «закон Савченко».

«Закон имени одного народного депутата позволил десяткам тысяч преступников выйти сегодня на свободу, и вы посмотрите: насильники, убийцы, грабители — в большинстве своем эти люди освобождены по так называемому „закону Савченко“. Поэтому мы должны активизировать борьбу с бандитизмом. И правительство выйдет в ближайшее время на то, чтобы отменить „закон Савченко“ или его изменить», — сказал Гройсман. Премьер не одинок — его поддерживает и МВД, и Нацполиция, и Генеральная прокуратура, называя «закон Савченко» позорным. Генпрокурор Юрий Луценко вообще сказал, что, он «благословляет» такую инициативу украинского премьера.

А вот депутаты Верховной Рады не разделяют позицию Кабмина, МВД и ГПУ. Депутаты обвиняют правоохранительные органы страны в непрофессионализме и выступают против даже внесения поправок в закон.

«Согласно ответу Пенитенциарной службы на мое депутатское обращение, по „закону Савченко“ вышло 5899 человек, из них 81 человек был задержан повторно. Нам говорят, что 50 тысяч вышло, как могло выйти 50 тысяч, если 49192 человека всего находятся в местах лишения свободы? Конечно, есть подонки, и мы не святых людей освобождаем, но я за то, чтобы человек смог довести свою невиновность, а не так как у нас — выбивают показания, чтобы сделать план. Просто правоохранительные органы должны качественно выполнять свою работу, вот и все», — заявил депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько.

Напомним: по закону Савченко, каждый день, который подследственный проводит в СИЗО, засчитывается за 2 дня при включении в срок заключения, полученного по суду. Благодаря этому осужденные даже за самые страшные преступления выходят на свободу намного раньше.