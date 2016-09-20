На праймериз в ДНР уже аккередитовано 15 иностранных СМИ

Временная избирательная комиссия аккредитовала на праймериз 15 иностранных СМИ. Об этом сегодня в пресс-центре ДАН сообщила секретарь ВрИК Елена Молчанова.

«Журналисты активно интересуются процедурой проведения праймериз в ДНР. 15 зарубежных СМИ уже зарегистрированы. Мы ожидаем активизации регистрации ближе к дате проведения голосования», — сказала Молчанова. По ее словам, всего приглашения в ДНР к праймериз-2016 были направлены в 500 зарубежных СМИ.

Напомним, что 18 сентября в ДНР завершилась регистрация кандидатов на праймериз-2016, всего их будет 1095 человек. Агитационный период продлится до 1 октября, за 24 часа до дня проведения голосования. Праймериз в Донецкой Народной Республике назначены на 2 октября. Первый этап голосования пройдет в Донецке.