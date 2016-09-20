Журналист из Италии Витторио Ранджелони о праймериз в ДНР

Журналисты из Италии и Турции не выявили нарушений в ходе подготовке к праймериз-2016 в Донецкой Народной Республике. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции. Итальянский журналист Витторио Ранджелони заявил, что проведение праймериз является очень важным шагом в строительстве Республики. "Я наблюдал за ходом подготовки к голосованию. Оно открытое", — отметил он.
Ранджелони призвал европейские СМИ приехать в ДНР для освещения хода голосования. «Это право граждан ДНР высказать свою позицию. Киев не заинтересован в том, чтобы голос Донбасса был услышан», — пояснил итальянский журналист.