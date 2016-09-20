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В Донецком художественном музее — выставка картин, спасенных в годы Великой отечественной войны

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 21:16 Новость: тема тэги гео
Музей
Об этом рассказала директор республиканского художественного музея Надежда Анищенко. Выставка уникальных живописных полотен, спасенных в годы Великой Отечественной войны, откроется в Донецке 23 сентября, и приурочена к 77-летию музея.

«В развернутой экспозиции шесть картин и три графических листа известных российских авторов. В 1941 году во время отхода Красной Армии, в Сталино (так назывался тогда Донецк — ред.) из местной картинной галереи их спас Евгений Грейлих. Рискуя жизнью, всего он смог сберечь тогда 11 полотен», — сообщила директор музея. Дополненные работами русских живописцев, они и составили выставку из 25 полотен «Спасенные картины. Евгений Грейлих». Все картины будут экспонироваться в течение месяца.

Донецкий республиканский художественный музей был основан 23 сентября 1939 года. Изначально картинная галерея в городе шахтеров и металлургов должна была стать портретной и увековечить героев стахановского движения. Первое собрание насчитывало 250 единиц хранения, но уже в 1940-м оно пополнилось произведениями русской и украинской классики из запасников крупных музеев Украины и России. Возобновил работу после войны художественный музей лишь в 1960 году. Сегодня в его фондах более 15 тысяч произведений скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. В коллекции музея собраны работы известных украинских, российских и зарубежных художников XVI—XX веков. Особое место занимают печатная и оригинальная графика. Среди них произведения Шишкина, Саврасова, Трутовского, Сорина.

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