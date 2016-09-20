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Финский журналист считает ДНР свободной страной и переехал жить в Донецк

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 21:44 Новость: тема тэги гео
Янус Путконен

Журналисту из Финляндии, директору международного агентства DONi Янусу Путконену настолько понравилась Донецкая Народная Республика, что он пришел в восторг. Он увидел, что вся негативная информация, которую распространяет Киев — ложь.

Путконен заявил, что считает Донецкую Народную Республику свободным государством, и планирует оставаться жить в Донецке.

«Родом я из Финляндии, сейчас я являюсь гражданином ДНР и планирую остаться в Донецке до конца своей жизни. Если я захочу поехать в Финляндию, то я смогу это сделать — однако почему я должен ехать в страну оккупированную силами Запада, когда я могу оставаться и жить в свободной стране?» — говорит Путконен.

Известно, что Янус Путконен переехал в Донецк в июле прошлого года и возглавил информационное агентство DONi. Десятого сентября 2016 года журналист получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.

На родине, в Финляндии, Янус Путконен последние четыре года возглавлял собственное «альтернативное СМИ». У нас бы его назвали оппозиционным.

Задача информагентства DONi — довести до западной аудитории альтернативную, непривычную для тамошнего зрителя версию событий на Донбассе. Впрочем, у Януса нет иллюзий, что только этим он сможет пробить брешь в бетонной стене западной информационной политики. В его планах — создание международного пресс-центра в Донецке, куда мог бы обратиться любой журналист, который вроде и хочет быть объективным, но не знает как. И здесь ему помогут не страшные «ватники-сепаратисты», о которых трубит на всех перекрестках мира Киев, а респектабельный коллега из Суоми, к тому же — с отличным английским языком

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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