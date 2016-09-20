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Главная Сводка событий Новороссии за 20 сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/09/2016 - 21:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киев перебросил группу боевиков в зону конфликта в Донбассе с целью проведения диверсий, направленных на дестабилизацию обстановки в Республике, сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Но силы ДНР активизировали работу по выявлению и ликвидации всех ДРГ противника, добавил он. Обстановка в Донецкой Народной Республике остается относительно спокойной. За прошедшие сутки украинские силовики 53 раза нарушили режим прекращения огня, сообщил Эдуард Басурин. «По населенному пункту Ясиноватая украинские силовики выпустили десять мин калибром 82 мм. Также огонь по территории Республики велся из БМП, гранатометов различного типа и стрелкового оружия». Обстрелами со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Зайцево, Железная Балка, Горловка и Петровский район Донецка.

В районе Станицы Луганской ВСУ разместили турецких наемников, заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. А также киевские силовики, пользуясь перемирием, активизировали разведку вдоль линии соприкосновения с использованием беспилотных летательных аппаратов и продолжают концентрировать свои войска в зоне так называемой "АТО", добавил Андрей Марочко.

Саперы Народной милиции совместно с сотрудниками МЧС разминировали участок железнодорожного полотна вблизи поселка Донецкий. Работы осложнялись тем, что данный участок железной дороги расположен в "серой зоне" в видимости подразделений ВСУ". В оборонном ведомстве отметили, что саперы очистили железнодорожный путь от взрывоопасных предметов, оставленных киевскими силовиками, обеспечив, тем самым, безопасное движение поездов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее