Украинцев хотят приучить питаться отходами из супермаркетов: так делают в окрестном мире, значит это нормально...

Такой вывод делает украинский журналист Денис Гороховский. «В университете нас учили, что интерес новости, помимо ее значимости, напрямую связан с расстоянием между читателем и объектом новости, — пишет он. — То есть, для жителя села Красное, новость о том, что в соседнем селе Зеленом сменился глава сельсовета важнее, чем новость о том, что в Канаде новый министр обороны. Исключением являются ситуации, когда объект новости находятся в картине мира читателя на важном месте. Например, все тот же читатель из Красного, который живет за счет огорода, скорее прочитает новость о том, что в Канаде решили удобрять картошку пеплом, чтобы повысить урожай, чем, что Нацбанк Украины выпустил памятную монету к Дню слесаря. Вот как-то так. По этому принципу СМИ и наполняют свою ленту новостей. К чему я это всё? Да вот вижу в украинском СМИ заголовок „16% венесуэльцев периодически питаются отходами супермаркетов, — опрос“ и пытаюсь понять. Венесуэла от нас далеко, поэтому их новости украинскому читателю малоинтересны. Значит ли это, что через подобные новости украинцам подносят кейс о том, что „так“ питаться тоже можно, и не мы одни такие?»

Денис Гороховский высказался по поводу того, что лучшие люди уезжают из Украины, поскольку нормальная жизнь здесь уже не возможна. Зато на Украину тянутся всякие отбросы, их притягивает, как магнитом. «Почему из Украины в Россию едут ученые и спортсмены, а в ответ нам присылают нацистов, педофилов и либеральных журналистов?», — задает он вопрос. А в самом деле, почему?