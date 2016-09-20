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Советник МВД Украины бросил непогашенный окурок на противопожарных учениях

опубликовано vinodelov в Втр, 20/09/2016 - 22:26 Новость: тема тэги гео

В сеть попало видео о том, как советник министра внутренних дел Украины, бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Зорян Шкиряк на противопожарных учениях по случаю Дня спасателя, покурив, швырнул непогашенный окурок на землю. Окурок поднял сотрудник ГСЧС и выбросил за забор, за которым находилась лесополоса, которая вполне могла бы загореться и наделать много бед.

Сначала Шкиряк этот безобразный факт пытался отрицать, а потом сказал, что вообще не помнит такого, мол, бросил окурок машинально, как, заметим, обыкновенно это делают малообразованные и невоспитанные люди. Например, майданщики, вроде Шкиряка…

Между тем, украинские спасатели сообщали, что с начала года на Украине огонь уничтожил 16975 гектаров природных систем. Напомним, что известный украинский «патриот» Зорян Шкиряк занимал должность исполняющего обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 25 марта по 14 мая 2015 года, но опозорился на весь мир со спасательной экспедицией в Непале, где произошло сокрушительное землетрясение и его тихо «ушли» в советники МВД Украины. Там, наверняка, безопаснее изображать бурную, зато «патриотическую» деятельность.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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