В пенсионном фонде оккупированного ВСУ Мариуполя старики в очереди стоят сутками

Пожилых людей в управлении пенсионного фонда Центрального района Мариуполя собирается столько, что здесь постоянно проводят перекличку. Последние номера в списке сейчас идут двухсотые. Если не явиться на сверку (скажем, пенсионер заболел), очередь теряется, и человек вновь оказывается в самом ее конце. И так — до бесконечности.

Вот что рассказала пенсионерка Людмила Беро: «Мне нужно сделать пластиковую карточку для выдачи пенсии. Я хожу сюда уже третий день подряд и очень возмущена. Всю субботу тут просидела, но так ничего и не добилась».

Депутат Мариупольского горсовета Нина Павлюк говорит: «Даже такие простые действия, как получить карточку или какую-то справку, требуют от человека огромных усилий. Причем люди настолько обозлены этим стоянием в очереди, что они не пускают в кабинет абсолютно никого».

Причиной огромных очередей стали постоянные сбои в компьютерной системе, которые продолжаются уже вторую неделю. К тому же в Пенсионном фонде не хватает сотрудников — зарплата здесь мизерная. Поэтому в одной очереди томятся и местные жители-пенсионеры, и инвалиды, и переселенцы (беженцы). В Мариуполе даже поговаривают, что сбой в системе сделан умышленно, мол у Пенсионного фонда не хватает денег на выплату пенсий, а эти очереди — один из вариантов сократить число получателей.