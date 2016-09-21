О поддержке различных боевиков американской коалицией

17-18 сентября формирования ИГИЛ (организация запрещена в России) при фактической поддержке авиации американской коалиции отбили ряд важных позиций у сирийской правительственной армии в районе Дейр-эз-Зора. 17 сентября в районе 17 часов сирийские войска подверглись внезапному массированному удару, атака продолжалась не менее 15 минут, затем с интервалом в 15 минут удар авиации был повторен. В ходе атаки использовались высокоточные ракеты и авиабомбы. В операции принимали участие, как минимум, самолеты ВВС США, Австралии, Дании. В результате погибло не менее 80 сирийских военных, около 100 было ранено.

После ударов боевики ИГИЛ перешли в наступление и захватили ранее занимаемые позиции сирийской правительственной армии, после чего начали фотографироваться, наступая на тела убитых. Источники, связанные с ИГИЛ, сообщили о якобы имеющихся семерых телах российских военных, которые, по мнению источников, осуществляли наведение российской авиации. Доказательств предъявлено не было.

После инцидента Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН, однако встретила крайне вызывающее поведение официального представителя США Саманты Пауэр, которая не стала выслушивать доклад российского представителя и покинула зал заседаний. Затем она дала интервью, в котором обвинила в сложившейся ситуации российскую сторону. Западные СМИ не стали широко освещать "ошибку" авиации коалиции.

Сирийские правительственные источники обращают внимание, что ранее американцы не наносили удары в этом районе, поскольку это была исключительная зона действия российской и сирийской авиации. Данная атака ВВС американской коалиции была первой. "Ошибочная" атака выглядит как провокация после российско-американского соглашения. Цель этой провокации, как это обычно бывает, может считаться комбинированной. С одной стороны, наносятся человеческие и материальные потери своему противнику, а с другой стороны - срывается само соглашение. Обращает внимание, что коалиционная авиация, нанеся урон сирийской армии, даже не попыталась как-то сгладить эту "ошибку". Высокоточные ракеты оказались достаточно избирательны поскольку пощадили террористов на тех же позициях.

Таким образом, процесс перемирия был сорван американскими военными. Однако, стоило Сирийской армии приступить к самозащите, была проведена следующая провокация с "гуманитарным конвоем". Не первый раз возникает подозрения в том, что американская сторона ведет против России полномасштабную «гибридную войну» (начиная с осени 2013 года). А мистер Керри(?). Этот высокопоставленный американский чиновник используется «втемную». Он просто обеспечивает «дипломатическое прикрытие».