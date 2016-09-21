Под видом перемирия

Информационные источники сообщали об активизации боевиков сирийской "оппозиции" после объявления перемирия и последовавшего прекращения огня сирийской правительственной армией. Российские военные также фиксировали перегруппировку формирований боевиков в провинциях Хама и Алеппо. Те спокойно пополняли свои арсеналы, получали вооружения и подкрепления. Как правило, такие действия проводятся накануне очередного наступления. Тем временем, само перемирие некоторыми группировками не соблюдалось, обстрелы сирийской армии и гражданских были вполне заурядным явлением.

Получалось, перемирие, заключенное при посредничестве дипломатов было односторонним. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что в связи с тем, что условия прекращения огня не выполняются, соблюдение перемирия Сирийской Армией бессмысленно. Сирийская армия прекратила отвечать и защищаться и попыталась перейти в наступление.

Как следствие произошла новая провокация, на этот раз с гуманитарным конвоем. Таким образом, на протяжении конфликта в Сирии наблюдается похожая картина. Американская дипломатия подыгрывает, мистер Керри ведет переговоры, Пентагон в составе коалиции наносит удары по Сирийской армии, а боевики перегруппировываются. Как только Сирийская армия добивается локальных успехов, происходят провокации, затем начинается "дипломатическая истерика", переходящая в стадию переговорных компромиссов. В результате боевики атакуют, расходуя человеческие и материальные ресурсы правительственной армии Сирии и тех стран, кто ее поддерживает. Эта военно-политическая картина предельно прозрачна. Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) не являются целью этой войны, они являются всего лишь ее инструментом.