Сводка событий в Сирии за 20 сентября 2016 года

США считают, что два российских самолета Су-24 атаковали конвой ООН, сообщает CNN, "Все доказательства у нас есть", - цитирует издание неназванного чиновника США.

«Скороспелые» обвинения в адрес российских ВКС и сирийских ВВС в якобы нанесении ударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо не подкреплены фактами, заявил МИД России, подчеркнув, что информация об этом является недостоверной.

«С возмущением и неприятием рассматриваем попытки некоторых зарубежных кураторов бандформирований и террористов в Сирии возложить ответственность за инцидент на российские ВКС и сирийские ВВС, «разбомбившие» якобы гуманитарный конвой. По свидетельствам «очевидцев», из действующей на подконтрольных боевикам территориях организации «Белые шлемы», на которую любят ссылаться западные СМИ, удары наносились с воздуха, а некоторые активисты якобы даже слышали шум вертолетных двигателей», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной «ошибки», допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под городом Дейр эз-Зор», – добавили в ведомстве.

«Российскими военными осуществляется проверка, в том числе с использованием средств объективного контроля, с целью прояснения всех деталей произошедшего в н.п. Урум аль-Кубра вечером 19 сентября. При этом ответственно заявляем: никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось», – сообщили в МИДе.

Анализ видеозаписей с беспилотников вчерашнего передвижения гуманитарного конвоя по подконтрольным боевикам территории провинции Алеппо позволил выявить новые детали.

На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра.

Не ясно, правда, кто кого «прикрывает»: миномет – автоколонну с волонтерами «Белых касок», или всё же наоборот? И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вёл огонь во время её стоянки и разгрузки?

Гуманитарная колонна, по словам российских военных, шла через районы, занятые боевиками, а потому сопровождалась беспилотниками до конечной точки маршрута. По данным западной прессы, погибли 20 человек.

"Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых "активистов" с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной войны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

Он также добавил, что о том, кто и для чего устроил пожар, могут ответить только, как всегда, случайно оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к "Джабхат ан-Нусре" организации "Белые каски".

При этом Конашенков особо подчеркнул, что около 13 часов 40 минут весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки. После этого российский центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшее перемещение конвоя российской стороной уже не отслеживалось.

"Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам", — добавил Конашенков.

ООН заявила, что будет называть произошедшее «атакой», потому что не может определить, было ли нападение на гуманитарный конвой ООН в Сирии авиаударом. «Мы не в состоянии установить, были ли это действительно авиаудары»,— цитирует Reuters заявление ООН.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 642. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 69.

За сутки со стороны незаконных вооружённых формирований зафиксировано 45 нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо (26), Дамаск (11), Хама (4), Латакия (2) и Эль-Кунейтра (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Участники заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС) признали сложности отделения умеренной сирийской оппозиции от террористической группировки «ан-Нусра» в некоторых районах страны, сообщил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби.

Как заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин, резолюции СБ ООН по Сирии не будет в связи с достигнутыми Россией и США договоренностями. "Не было никакой интриги, США сказали, что не хотят публиковать договоренности, мы сказали, что без публикации договоренностей нельзя просить членов Совета Безопасности одобрить эти договоренности. На этом мы и расстались", пояснил российский постпред.

Еще одно заседание Международной группы поддержки Сирии состоится 23 сентября. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после министерской встречи МГПС, которая прошла в Нью-Йорке на полях 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перед заседанием международной группы поддержки Сирии в Нью-Йорке главы МИД России и США провели двустороннюю встречу без присутствия прессы.

Госсекретарь США Джон Керри по итогам заседания Международной группы поддержки Сирии, заявил, что перемирие в Сирийской Арабской Республике не умерло.

Переговоры между США и Россией по Сирии достигли предела своих возможностей, заявил глава МИД Франции Жан Марк Эйро по итогам встречи Международной группы поддержки Сирии. «Нужно сделать все, чтобы режим прекращения огня был выполнен. Без этого ничего не будет возможно. Иначе спираль войны продолжится. Но сейчас надо честно сказать, переговоры между США и Россией достигли предела своих возможностей. Мы видим, что есть сложности», – сказал он.

Французский лидер возложил ответственность за срыв перемирия в республике на власти САР и заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня. Президент Франции Франсуа Олланд обвинил власти САР в провале действия перемирия в республике и призвал международное сообщество как можно скорее созвать Совет Безопасности ООН по сирийскому кризису. Политик подчеркнул, что международной организации необходимо добиться соблюдения перемирия в соответствии с принятыми решениями, отправки гумпомощи в Алеппо и другие сирийские города, а также возобновления политических переговоров. Кроме того, Франсуа Олланд заявил о необходимости привлечь к ответственности лиц, использующих химическое оружие.

При этом президент Франции считает, что за срыв перемирия несут ответственность сирийские власти. «Режим ответственен за его неудачу. Я хочу сказать тем, кто поддерживают его из-за рубежа, что они должны заставить режим быть приверженным миру. Если они этого не сделают, то они также вместе с режимом несут ответственность за разделение и хаос в Сирии», — заключил Франсуа Олланд.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что план России и США - "единственный вариант прекращения конфликта в Сирии".

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что ответственность за нарушение перемирия в Сирии несет правительство страны. "К сожалению, перемирие всегда прекращал режим и те, кто его поддерживает. Даже помешали гуманитарному конвою ООН. В этот раз всё то же самое. Режим бомбит не только Алеппо, но и многие другие города Сирии. Его цель – ИГ и не "Джебхат ан-Нусра", а умеренная оппозиция", — сказал он.

Также он заявил, что без проведения наземной военной операции справиться с группировкой «Исламское государство» не удастся. «Мы оказываем поддержку «Сирийской свободной армии» (ССА) в борьбе с террористами. И мы на каждой встрече подчеркиваем, что без проведения наземной операции эту кровавую террористическую группировку не победить», - сказал он. Относительно военных планов Турции в рамках операции «Щит Евфрата» Чавушоглу указал, что планируется добиться создания зоны безопасности на севере Сирии. «Планы таковы: очистить регион, так называемый «карман Манбидж», от ИГ и превратить его в зону безопасности. После этого целью должен стать город эль-Баб», - сказал он.

Министр напомнил, что сирийская Ракка и иракский Мосул «считаются столицами ИГ», и группировку «необходимо вычистить в этих регионах». «У нас один враг, и против него мы должны действовать вместе. После операции в Джараблусе у всех появилась уверенность, что ИГ может быть легко побеждено. Я напомню, что против 65 стран коалиции действует 30 тысяч боевиков ИГ», - сказал он.

Будущее Сирии не должно опираться на участь одного человека, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, отметив, что военного решения сирийского конфликта не существует и призвав всех, кто имеет влияние в регионе, способствовать его разрешению.

«Я призываю всех, у кого есть влияние, положить конец боям и начать переговоры. Политический переход давно запоздал. После такого насилия и беспорядка в управлении будущее Сирии не должно опираться на участь одного человека», – сказал генсек ООН, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

«В сегодняшнем мире конфликт в Сирии забирает самое большое количество жизней и сеет нестабильность. Военного решения ему нет. Многие группы убивали многих невинных – но никто больше, чем правительство Сирии, которое продолжает сбрасывать бочковые бомбы на районы и систематически пытать тысячи задержанных. Влиятельные покровители, которые продолжают кормить военную машину, также имеют кровь на руках», – сказал генсек ООН.

«В этом зале сегодня присутствуют представители правительств, которые игнорировали, облегчали, спонсировали, участвовали или даже планировали и осуществляли зверства, которые чинили все стороны сирийского конфликта в отношении мирных жителей», – сказал Пан Ги Мун.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также заявил, что возмущен бомбардировкой гуманитарного конвоя в Сирии и выразил надежду на то, что те, кто ответственен за бомбардировку, будут привлечены к ответу.

После авиаудара по гуманитарной колонне ООН под Алеппо организация решила временно прекратить поставки гумпомощи в эту страну. Такое же решение принял и Международный Комитет Красного Креста.

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В лагерь для временно перемещенных лиц Жибрин доставлен гуманитарный груз, общим весом более двух тонн.

Совместно с посольством Республики Беларусь проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом № 1 в районе Дзира – товары для детей. Всего передано 23 тонны гуманитарных грузов.

В провинции Алеппо из самодельных реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли населенный пункт Эль-Хадер и фермы в населенном пункте Шейх-Али Кобтани, кварталы Рамуси, Аз-Загра, «1070», Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия, Лерамон, торговый центр «Кастелло» и прилегающую к нему дорогу, цементный и газовый заводы, училище вооружения в городе Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» взяли под контроль участок дороги Кастелло в районе Алеппо, протяженностью примерно 1 км.

Боевики «Джебхат ан-Нусры», после артподготовки, из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо начали атаку в направлении квартала Шейх-Максуд.

Правительственные войска атаковали боевиков в лагере беженцев Хандарат, взяты господствующие высоты восточнее лагеря.

ВВС САР и ВКС РФ атаковали боевиков в районе н.п. Хан-Туман, Халса и Караси южнее Алеппо, кроме того, удары по боевикам наносились в северных районах Алеппо – Дарет Абд Рабо, Лермон и Бустан Аль-Баша.

Группировка «Ахрар Аш Шам» присоединилась к операции «Щит Евфрата».

ИГиловцы контратаковали протурецких боевиков на севере провинции и выбили их из н.п.: Санди, Шоу аль-Кабир, Шоу ас-Сагыр и Ар-Роуда. Кроме того, боевиками ИГ заняты Аль-Итрия и Аль-Аюбия, расположенные к востоку от стратегически важного погранперехода Ар-Раи. Боевики т.н. «халифата», вплотную подошли к Аль-Хадабату, примыкающему к Ар-Раи с востока (Фото 2).

Силы, задействованные в операции «Щит Евфрата» взяли н.п. Яни Ябан и Джука.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу, командный пункт и три самодельных взрывных устройств ИГ.

Идлиб. Три крупные группировки, входящие в состав т.н. «Свободной Сирийской Армии», поддерживаемой США, сформировали новое объединение, получившее название «Свободная Армия Идлиба» (Фото 3).

«Свободная Армия Идлиба» будет состоять из боевиков «13-й дивизии Свободной Сирийской Армии», «Северной дивизии» и бригады «Сукур-аль-Джабаль». Входящие в состав «Свободной Армии Идлиба» формирования имеют тесные связи с боевиками «Джабхат ан-Нусры» и «Ахрар-аш-Шам».

Латакия. Террористы из минометов обстреляли крепость Тубал и район высоты с отметкой 409,5.

Хама. Вооруженные формирования террористических группировок из самодельных реактивных систем залпового огня обстреляли н.п. Маан, Муббатан и Мурейвед.

Сирийские СМИ сообщают о скором начале наступления правительственных сил.

ВВС САР нанесли удары по позициям боевиков у н.п. - Таибат Аль-Имам, Souran, Каукаб, Lataminah, Кафр Зита и Halfaya.

Хомс. Подразделения 11-ой танковой дивизии САА при поддержке ополчения провели серию атак на позиции террористов ИГ в западной части горного массива Шаер. САА удалось взять несколько блокпостов боевиков между высотой Тель Савван и горами Шаер.

ВВС САР нанесла удары по позициям боевиков у н.п. Ар-Растан, Тельбиса, Из-ад-Дин, Аль-Макрама, Аль-Асайля и Аз-Зафарана.

Дамаск. В провинции Дамаск террористы обстреляли населенные пункты Хутейта-Эль-Джараш, Хараста, Хауш-Харабу, Дума, Мардж-Султан, среднюю школу в населенном пункте Джобар, фермы Бала-Эль-Кадима и позиции правительственных войск в районах н.п. Арбил и Кабун.

105-я бригада Республиканской гвардии Сирийской Арабской армии, продолжает наступление. Освобожден Rahbat Ishara и его окрестности в районе ферм Al-Reyhan в Восточной Гуте. От боевиков также очищена база войск связи, расположенная к северо-западу от Хош Насри и находящиеся неподалеку склады.

В Дамаске, сирийские войска подорвали туннель с боевиками, прорытый ими к городу Аш-Шифуния.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бом в районе Аль-Баляд.

Хасака. Сирийские курды приступили к проведению переписи населения, для последующих выборов.

Кунейтра. По позициям правительственных войск в районе высоты с отметкой 1226 велся огонь из танка, по населенному пункту Эль-Баас – из ствольной артиллерии и минометов.

Друзский шейх Абу Абдулла Масуд записал видеообращение к боевикам, атаковавшим н.п. Хадер. В частности, он пообещал, что друзы будут защищать свой народ, несмотря на агрессию со стороны Израиля, поддерживающего террористов.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР нанесли удары по позициям ИГ в районе Джебаль Ас-Сарда вблизи Дейр-эз-Зора.

Четверо боевиков поддерживаемой США «Новой Сирийской Армии» публично перешли во вторник на сторону террористов ИГ. Все они проходили подготовку вместе с американскими военнослужащими и их западными союзниками на территории Иордании, однако затем они покинули лагерь, чтобы присоединиться к ИГ.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила нефтяную скважину ИГ. У города Дейр-Эз-Зор - семь автоцистерн с нефтью и повредила два пути снабжения ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила бараки ИГ.