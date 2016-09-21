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Главная Порошенко отчитался о проделанной работе и получил $1 млрд кредитных гарантий опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 09:39 Новость: тема тэги гео Участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко использовал для встречи с американским куратором вице-президентом США Джозефом Байденом. "Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. Порошенко также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы. Байден остался доволен работой украинских националистов и проинформировал собеседника о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, "поскольку Украина выполнила все необходимые условия". :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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