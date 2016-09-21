Порошенко отчитался о проделанной работе и получил $1 млрд кредитных гарантий

Участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко использовал для встречи с американским куратором вице-президентом США Джозефом Байденом.
"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. Порошенко также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.
Байден остался доволен работой украинских националистов и проинформировал собеседника о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, "поскольку Украина выполнила все необходимые условия".
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