Главная

Порошенко отчитался о проделанной работе и получил $1 млрд кредитных гарантий

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 09:39 Новость: тема тэги гео
bajgtn
Участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко использовал для встречи с американским куратором вице-президентом США Джозефом Байденом.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. Порошенко также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.

Байден остался доволен работой украинских националистов и проинформировал собеседника о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, "поскольку Украина выполнила все необходимые условия".

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет