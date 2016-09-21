Всё на продажу

Чем отличается хороший хозяин от плохого? Хороший всё несёт в дом, а плохой всё из дома тащит, всё распродать норовит. Такова и киевская власть. Несмотря на неурожайный год на сахарную свёклу экспорт сахара из Украины на рынки Европы и других государств только продолжает расти. Хунторяне готовы вывезти хоть весь сладкий продукт за рубеж, оставив сограждан без кусочка сахара.

Только за 8 месяцев текущего года за пределы страны продано 122 тысячи тонн сахара на сумму чуть более 60 миллионов долларов. При этом самые дорогие поставки украинского сахара пришлись почему-то на Румынию, Казахстан и Грузию. Особенно обидно должно быть последней. Ведь со времён Ющенко Грузия - ближайший союзник Украины, да к тому же ещё и поставщик руководящих кадров.

Насколько же обидно и трудно самим украинцам, которые ни сахара, ни денег за него не увидят – это Порошенко и компанию не интересует. Впрочем, это старая украинская традиция. Ещё в 1918 году тогдашняя Центральная Рада накормила своим хлебом Германию за счёт соотечественников. Именно тогда и родилась невесёлая частушка: «Украина моя хлебородная, немцу хлеб отдала, а сама голодная». Вот точно также и теперь.