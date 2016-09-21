Крымчане, оказывается, настоящие самураи

Глава японской патриотической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура побывал в Крыму и обнаружил там многочисленных собратьев по духу. Вернувшись на родину, он заявил: «Мне кажется, что в Крыму дух самураев, дух воинов ещё более виден, чем в Японии». Такое заявление далеко не случайно.

Ведь истинных патриотов Японии угнетает то обстоятельство, что их страна с 1945 года и по сегодняшний день – три четверти века, находится фактически под американской оккупацией.

Поневоле позавидуешь крымчанам, которые пережили всего лишь четвертьвековую иностранную оккупацию. И после освобождения от неё готовы беззаветно защищать свою свободу.

Интересно, а что бы сказал Кимура, если бы посетил Донбасс, народ которого восстал против оккупантов, владевших его землёй без малого 95 лет?

Вот где истинный подъём самурайского духа! Так что японцам ещё не поздно последовать этому примеру.